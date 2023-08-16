Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen operasyonunda, 11 kilo 543 gram skunk, 487 gram esrar ve 19 gram kokain ele geçirildi, yakalanan 3 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cumhuriyet savcılığı talimatıyla uyuşturucu ticareti yapanların tespiti amacıyla 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, yapılan aramada 11 kilo 543 gram skunk, 487 gram toz esrar, 19 gram kokain ve 3 hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        İstanbul'da deprem güçlendirmesi yapılan okullarda son durum!
        İstanbul'da deprem güçlendirmesi yapılan okullarda son durum!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        "O mezar babamın değil"
        "O mezar babamın değil"
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor

        Benzer Haberler

        Hayatı bir ipin ucunda; günde en az 2 bin lira kazanıyor
        Hayatı bir ipin ucunda; günde en az 2 bin lira kazanıyor
        Batman'da doğaseverler Dabanak Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenledi
        Batman'da doğaseverler Dabanak Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenledi
        Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı kurum ziyaretlerinde bulundu
        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı kurum ziyaretlerinde bulundu
        Batmanlı 21 çiftçi güneş enerjisi sistemiyle sulu tarıma geçecek
        Batmanlı 21 çiftçi güneş enerjisi sistemiyle sulu tarıma geçecek
        Batman'da iki ayda 122 engelli istihdam edildi
        Batman'da iki ayda 122 engelli istihdam edildi