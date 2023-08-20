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        Geleceğin veterinerleri ile ziraat ve gıda mühendisleri mesleği uzmanlarından öğreniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 11:06
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        Geleceğin veterinerleri ile ziraat ve gıda mühendisleri mesleği uzmanlarından öğreniyor
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        BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Batman'da geleceğin veterinerleri ile ziraat ve gıda mühendisleri mesleği uzmanlarından öğreniyor.

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden staj başvurusunda bulunan Batman, Bitlis Eren, Kafkas, Akdeniz, Dicle, Atatürk, Gümüşhane, Siirt, Adıyaman, Selçuk, Süleyman Demirel, Iğdır, Kırşehir Ahi Evran ve Munzur üniversitelerinde eğitim gören 32 öğrenci Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, okudukları bölüm ve alanlarına göre staj görüyor.

        Uzman personelden teorik eğitimler alan öğrenciler, farklı alanlarda üretim yapan işletmelere de teknik geziler düzenleyerek teorik bilgilerini pekiştirme imkanı buluyor.

        Bir ay boyunca 240 saat sürecek eğitimlerinde zorunlu stajlarını tamamlayacak olan öğrenciler, sektörde de tecrübe sahibi olacak.

        - Öğrenciler, konunun uzmanına teslim edildi

        Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Reşat Çiftçi, AA muhabirine, üniversite öğrencilerinin her yıl Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden staj yapmak için başvuruda bulunduklarını söyledi.

        Yaz döneminde Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuran 14 üniversiteden 32 öğrencinin staj eğitimine başladığını kaydeden Çiftçi, bu öğrencilerin veteriner ve ziraat fakültesi ile gıda mühendisliği bölümlerinde okuduğunu belirtti.

        Bu öğrencileri, okudukları bölüme göre ilgili şube müdürlüklerinde konunun uzmanlarına teslim ettiklerini ifade eden Çiftçi, öğrencilerin verimli bir staj dönemi geçirdiğini aktardı.

        Öğrencilerin teorik bilgiler yanında pratik olarak da sahada tecrübe kazandıklarını anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Staj gören öğrencilerin mesleki bilgileri ile mesleki tecrübelerini geliştirmeleri amacıyla haftanın belirli günlerinde teorik eğitimler veriyoruz. Daha sonra pratik anlamda da gelişim sağlamaları için teknik geziler düzenliyoruz. Öğrenciler üniversitelerde gerekli eğitimleri aldıktan sonra staj süresi boyunca kurumlarda özel sektörde staj süreçlerini tamamlamaktadırlar."

        - "Geziler bize büyük katkı sağlıyor"

        Üniversite öğrencisi Hüseyin Çelebi de yaz stajı kapsamında her hafta teknik geziler düzenlendiğini belirterek, çeşitli fabrikaları gezdiklerini söyledi.

        "Yetkili kişiler önce bize teorik bilgiler veriyorlar ve bu teorik bilgilerimizi daha sonra gittiğimiz tesislerde pekiştiriyoruz. Yaptığımız geziler bize büyük katkı sağlıyor. Böylelikle iş, meslek konusunda tecrübe kazanıyoruz." ifadelerini kullanan Çelebi, üniversitenin ardından hedefinin gıdaya dayalı bir üretim tesisinde çalışmak olduğunu aktardı.

        Öğrencilerden Elif Demirel ise her hafta uzman personel ile teknik gezilere çıktıklarını ve verimli bir staj dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

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