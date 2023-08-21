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        Batman Üniversitesi kontenjanları yüzde 97 doldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:07
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        Batman Üniversitesi kontenjanları yüzde 97 doldu
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        BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi'nde kontenjanların yüzde 97,97'sinin dolduğu bildirildi.

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, YKS yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

        Bu yıl 73 programa lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenci aldıklarını belirten Demir, 69 programın yüzde yüz bir doluluğa ulaştığını söyledi.

        "Okul birinciliği kontenjanları ve diğer parametreler gibi unsurlarda kontenjanlarımız ve YÖK'ün bize vermiş olduğu kontenjanlarımızın tümü doldu. 4 programımız da ek kontenjanlar ile dolmasını bekliyoruz." diyen Demir, doluluk oranlarının yüzde 97,97 olduğunu aktardı.

        İngilizce eğitim veren Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğini de tercih eden öğrenci sayısında bir artış yaşandığını belirten Demir, şöyle konuştu:

        "Bu bölümümüz 2021'den önce öğrenci gelmediği için kapanmış durumdaydı. 2021'de yaptığımız çalışmalar neticesinde 2022 yılında bu bölümümüzü yüzde yüz İngilizce bölümüne öğrenci almaya başladık. İlk yıl 4, bu yıl da 12 öğrencimiz Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünü tercih etti. Uluslararası öğrenci ve ek kontenjanlarla birlikte bu sayıların hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl katlanarak artacağına inanıyoruz."

        Bu yıl ilk kez öğrenci alan Diş Hekimliği Fakültesinin de yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını ifade eden Demir, "Bu yıl YÖK Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 30 kontenjan verdi. Merkezi yerleştirme ile 30 kontenjanımızın 30'u da doldu. Önümüzdeki yıllarda bu sayıların ve kontenjanın artacağına inanıyoruz." dedi.

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