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        Batmanlı 20 öğrenci İstanbul'u gezecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 18:32
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        Batmanlı 20 öğrenci İstanbul'u gezecek
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        BATMAN (AA) - Batman'da 20 lise öğrencisi, "Avrasya'ya Yolculuk" projesi kapsamında İstanbul'a geziye gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında "Avrasya'ya Yolculuk" projesi başlatıldı.

        Bu kapsamda polis ile gençlerin kaynaşmasını sağlamak, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, başarılı öğrencileri ödüllendirerek diğer öğrencileri de başarıya özendirmek, gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmesini önlemek ve terör örgütleri ile marjinal grupların faaliyetleri hakkında gençleri bilinçlendirmek amacıyla 20 öğrenci, İstanbul'a uğurlandı.

        Uğurlama programına Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, şube müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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