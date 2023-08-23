Batman'da takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Giriş: 23.08.2023 - 20:16 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:16
BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Gercüş-Batman kara yolunun Gürbüz köyü mevkisinde, Ramazan Varol (25) yönetimindeki 72 AAT 414 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.