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        Batman'da takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:16 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:16
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        Batman'da takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Gercüş-Batman kara yolunun Gürbüz köyü mevkisinde, Ramazan Varol (25) yönetimindeki 72 AAT 414 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı.

        Kazada sürücü ile 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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