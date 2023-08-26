HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı kurum ziyaretlerinde bulundu
BATMAN (AA) - HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kurumları ziyaret etti.
Ramanlı, PTT Başmüdürlüğünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette PTT Batman Başmüdürü Kamuran Kırşan, kargo hizmetinde yeni atılımlara imza attıklarını ve kargoların daha hızlı ulaşması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
İl Göç İdaresi Müdürü İbrahim Halil Tokmak'ı da ziyaret eden Ramanlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ramanlı, Batman'ın göç alma durumu hakkında bilgi aldı.