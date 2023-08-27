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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor'u ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 11:50 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:50
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor'u ziyaret etti
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        BATMAN (AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, 2023-2024 sezonuna hazırlanan TPAO Batman Petrolspor'u ziyaret etti.

        Nasıroğlu'nu Kulüp Başkanı Mustafa Demir, kulüp yönetimi, teknik heyet ve oyuncular karşıladı.

        Takımı antrenman yaptığı kulüp tesislerinde ziyaret ederek, sporcular, antrenörler ve kulüp başkanı Mustafa Demir ile bir araya gelen Nasıroğlu, takımın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Futbolculara başarılar dileyen Nasıroğlu, Petrolspor'un Batman’ın bir markası olduğunu, bu markaya her zaman sahip çıkacaklarını belirtti.

        Nasıroğlu, "İyi bir ekip ve takım olursak başaramayacağımız bir şey kalmaz. Bizler her zaman sizlerin yanında olacağız. Takıma, bu camianın gücüne inanıyorum. Allah'a şükürler olsun ki heyecanımız da motivasyonumuz da eskisinden daha üst seviyede. Bu sezon keyifli maçlar izlemek istiyoruz." dedi.

        Demir de destek için Nasıroğlu'na teşekkür etti.

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