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        Batman'da suda boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 14:47 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:47
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        Batman'da suda boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede öldü
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        BATMAN (AA) - Batman'da, girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Demirbilek köyü yakınlarında 20 Ağustos'ta girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altına alınan Sümeyye Okuyucu, yaşam mücadelesini kaybetti.

        20 Ağustos'ta aileleri ile piknik yapan 2 kardeş, serinlemek için sulama kanalına girmiş; çevredeki vatandaşlar, çırpınmaya başlayan çocukları sudan çıkarmıştı. Çocuklardan Okuyucu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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