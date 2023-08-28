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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:53 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:53
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti
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        BATMAN (AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, yeni eğitim binasına taşınan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile Halk Eğitimi Merkezini ziyaret edip devam eden çalışmaları inceleyen Nasıroğlu, Merkez Müdürü Bilal Serik'ten devam eden kurslar ve birimlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kurs merkezindeki sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Nasıroğlu, kurs merkezinde görev yapan idareci ve öğretmenleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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