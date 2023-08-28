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        Batman Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:52 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:52
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        Batman Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı
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        BATMAN (AA) - Batman Valiliği, mülki idare amirleri ile kurum yöneticilerinin adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte veya başka illerden art niyetli kişilerin mülki idare amirleri veya kamu kurumu yöneticisinin adını kullanarak iş adamları ve vatandaşlardan para talep ettiği bildirildi.

        Dolandırıcılar tarafından verilen banka hesap numaralarına para yatırılması talep edildiği ve bu şekilde vatandaşların dolandırılmak istendiğine dair duyumlar alındığı kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:

        "Valiliğimizin ve Mülki İdare Amirlerimizin veya herhangi bir kamu kurumunun iş adamlarından ya da vatandaşlarımızdan herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir yöntemi bulunmamaktadır. Muhtaç, engelli veya diğer başvuru sahibi tüm vatandaşlarımıza yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız (SYDV) tarafından yapılmaktadır. Valilik, mülki idare amirleri ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara itibar edilmemeli. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Acil Çağrı Merkezinin 112 numaralı telefonları arayarak en yakın güvenlik birimlerine ihbarda bulunması rica olunur."

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