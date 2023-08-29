Batman Üniversitesinde, İl Emniyet Müdürlüğünden bilgilendirme standı
BATMAN (AA) - Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından Batman Üniversitesinde, kayıt yaptıran öğrencilerin bilgilendirilmesi amacıyla stant kuruldu.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Güvenlik, Narkotik ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin hazır bulunduğu stantta, kayıt için gelen öğrencilere çeşitli konularda bilgi verildi, broşür dağıtıldı.
Emniyet personeli tarafından yakın ilgi gösterilen öğrencilere kalem ve not defteri hediye edildi.
Batı Raman Kampüsü öğrenci işleri girişine açılan bilgilendirme standının hafta boyunca devam edeceği belirtildi.