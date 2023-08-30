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        Milletvekili Nasıroğlu, esnaf ziyaretinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 09:31 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:31
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        Milletvekili Nasıroğlu, esnaf ziyaretinde bulundu
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        BATMAN (AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Ziyaretlerinde esnafın öneri ve taleplerini dinleyen Nasıroğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.

        Sadece seçimden seçime değil her zaman esnaf ve vatandaşın yanında olduklarını anlatan Nasıroğlu, çalışanlara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

        Daha sonra Güneykent Mahallesine geçen Nasıroğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Nasıroğlu, burada yaptığı konuşmada, sürekli sahada, vatandaşların dertleriyle dertlenip, Batman'ın gelişimi için birlikte çaba sarf edeceklerini belirterek, kente hizmet üretmek için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

        Nasıroğlu, daha sonra ev ziyaretlerinde bulundu.

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