Batman'da 3 bin 700 hasta Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kliniğinde hizmet aldı

BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2,5 yıl önce hizmete giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kliniğine 3 bin 700 hasta başvurdu.

Batman'da 90 bin metrekare alanda, 810 yatak kapasiteyle hizmet veren hastanesi bünyesinde 2021'de GETAT Kliniği açıldı.

Klinikte başta kupa terapisi (hacamat) olmak üzere ozon ve akupunktur gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri kullanılıyor. İki hekimin görev yaptığı klinikten şimdiye kadar 3 bin 700 hasta hizmet aldı.

İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat, AA muhabirine, kliniğin hacamat ve ozon tedavisi ile hizmete başladığını, yoğun ilgi dolayısıyla klinik sayısını ikiye çıkararak akupunktur tedavisini de eklediklerini söyledi.

GETAT Kliniğinden istifade etmek isteyenlerin Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alarak tedavilerini gerçekleştirebileceğini anlatan Canpolat, belirli bir ücret karşılığında hastaların bu hizmetten yararlanabileceğini aktardı.

Klinikten hizmet alanların memnun bir şekilde sağlıklarına kavuştuğunu dile getiren Canpolat, "Özellikle migren, baş ve eklem ağrıları olan hastalarımız kliniğimize başvuruda bulunuyor. Kliniğe gelecek hastalarımızın özellikle kamu hastanelerinde hizmet almaları daha sonra oluşabilecek sağlık komplikasyonlarının önüne geçmek açısından önem arz etmektedir. Yetkisi olmayan, belgelendirilmemiş yerlerde hizmet almak sağlık açısından riskler barındırıyor." diye konuştu.

- "İlk seanstan itibaren fayda gördüm"

Hastalardan Gülnur Demiratar da migren ağrıları ve boyun fıtığının olduğunu, 1,5 yıldır GETAT Kliniğinde tedavi gördüğünü anlattı.

"Daha önce burada GETAT olmadığı için Diyarbakır'a gidiyordum. Burada açılması iyi oldu. Aldığım tedaviden memnunum." diyen Demiratar geleneksel tıp tedavilerinden büyük fayda gördüğünü ifade etti.

Hüsam Özalp de baş ve boyun ağrıları nedeniyle kliniğe başvurduğunu ve ilk seanstan sonra ağrılarının büyük oranda azaldığını anlattı.

Hacamat ve akupunktur tedavisi gördüğünü dile getiren Özalp, "İlk seanstan itibaren fayda gördüm. Boynumu çeviremiyordum. Ağrılarım vardı. Boynumda rahatlama başladı." diye konuştu.