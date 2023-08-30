Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da kafasını döner kapıya sıkıştıran köpek yavrusu kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:47 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da kafasını döner kapıya sıkıştıran köpek yavrusu kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN (AA) - Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi girişindeki otomatik döner kapıya kafasını sıkıştıran köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi girişindeki otomatik döner kapıya bir köpek yavrusu kafasını sıkıştırdı.

        Köpeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, kapının bir bölümünü keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Batman'ın kent girişinde duble yol çalışması başladı
        Batman'ın kent girişinde duble yol çalışması başladı
        Batman'da 3 bin 700 hasta Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kliniğinde hizmet a...
        Batman'da 3 bin 700 hasta Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kliniğinde hizmet a...
        Milletvekili Nasıroğlu, esnaf ziyaretinde bulundu
        Milletvekili Nasıroğlu, esnaf ziyaretinde bulundu
        Batman Belediyesi Diyarbakır Havalimanına otobüs seferleri düzenlenecek
        Batman Belediyesi Diyarbakır Havalimanına otobüs seferleri düzenlenecek
        Batman ve Şırnak'ta TYP kapsamında kura çekildi
        Batman ve Şırnak'ta TYP kapsamında kura çekildi
        Mezarlıkta poşete sarılı yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
        Mezarlıkta poşete sarılı yeni doğmuş bebek cesedi bulundu