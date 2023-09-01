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        Hindistanlı kız Batman'a gelin geldi

        Batmanlı Ahmet Cemil Kaya, yüksek lisans eğitimi için gittiği Hindistan'da tanıştığı Priyanka Thangaraju ile evlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:03
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        Hindistanlı kız Batman'a gelin geldi
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        BATMAN (AA) - Batmanlı Ahmet Cemil Kaya, yüksek lisans eğitimi için gittiği Hindistan'da tanıştığı Priyanka Thangaraju ile evlendi.

        Ahmet Cemil Kaya (30), Harita Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra yüksek lisans için Hindistan'a gitti. Kaya ve Hindistan'da tanıştığı Priyanka Thangaraju (30) evlenmeye karar verdi.

        Ailelerin de izin vermesiyle bir hafta önce Hindistan'da Hint gelenek ve göreneklerine göre düğün yapan çiftin, ikinci düğünü Batman'da bir düğün salonunda yapıldı.

        Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana Hindistan'da kaldığını ve yüksek lisans eğitimi aldığını söyledi.

        Yüksek lisansı bitirdikten sonra da Hindistan'da kaldığını belirten Kaya, bu arada bir arkadaş vesilesiyle Priyanka ile tanıştığını kaydetti.

        "Daha sonra bazı buluşmalarımız oldu. Buraya dönmeye niyet ediyordum ama nasip oldu aramızda bir aşk başladı. Kendisi de bana evlenme teklif etti. Ben de teklifine 'evet' dedim." ifadelerini kullanan Kaya, ailelerin de onay vermesiyle evlenmeye karar verdiklerini aktardı.

        Kaya, Hindistan'da bir hafta önce Hint gelenek ve göreneklerine göre düğün yaptıklarını dile getirerek, ikinci düğünü Batman’da yaptıklarını kaydetti.

        Bir süre daha Hindistan'da yaşayacaklarını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

        "Kültür konusunda çok sıkıntı yaşamadık. Çünkü Türk dizileri Hindistan'da da revaçta. Hatta benimle tanışmadan önce çiğköfte ve lahmacun gibi yemekleri biliyorlarmış. Tanıştıktan sonra alışmaları çok uzun sürmedi. Özellikle baharatlı yemeklerimizi çok beğeniyorlar."

        Yazılım mühendisi Priyanka Thangaraju da Kaya ile hayatını birleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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