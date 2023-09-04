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        Batman'da 53 yaşındaki kadın hasta başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

        Batman'da yumurtalığında kanserli tümör tespit edilen 53 yaşındaki Naciye Şahin, geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 13:11 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:00
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        Batman'da 53 yaşındaki kadın hasta başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
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        BATMAN (AA) - Batman'da yumurtalığında kanserli tümör tespit edilen 53 yaşındaki Naciye Şahin, geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şahin'in yumurtalığında kist tespit edilmesinin ardından yapılan patolojik incelemede yüksek derecede yumurtalık kanseri tespit edildiği belirtildi.

        Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. İlyas Turan tarafından gerekli muayene, ön tetkik ve radyolojik görüntülemelerinin ardından ameliyat kararı alındığı kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:

        "Hastamıza tümör boşaltma ameliyatı yapıldı. Ardından hastamız ameliyat sonrası takiplerinde stabil hale geldikten sonra taburcu edildi. Ameliyat sonrası poliklinik kontrolünde hastamızın muayenesi yapılarak genel durumu ve patoloji raporu değerlendirildi. Devamında hastamızın tedavisinin tamamlanması açısından medikal onkoloji polikliniğine yönlendirildi. Hastamız kemoterapi tedavisinden sonra yeniden değerlendirilecek, düzenli takip ve tedavisi polikliniğimizce yapılacaktır."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin de sağlık ekibine teşekkür etti.

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