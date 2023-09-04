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        Batman Valiliği, ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin teslim olduğunu bildirdi

        Batman Valiliği, ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin teslim olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:23 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:23
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        Batman Valiliği, ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin teslim olduğunu bildirdi
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        Valilikten yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmaları amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince örgüte katılanlar ve aileleriyle sürdürülen bilgilendirme, önleme ve ikna çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Çalışmalar kapsamında 2003'te Batman'da örgüte katılan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında arama kaydı bulunan erkek örgüt mensubunun 30 Ağustos'ta Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedilen açıklamada, bu yıl Emniyet Müdürlüğünce 8 örgüt mensubunun ikna edilerek teslim olmalarının sağlandığı bildirildi.

        Örgüt mensubunun çeşitli vaatlerle kandırılması sonucu terör örgütüne katıldığını anlattığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, aç ve susuz bırakıldığını, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti. Kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu fakat örgütün yapacağı işkence ve verecekleri infaz gibi ağır cezalar ile aç susuz bırakılacaklarından korktuklarını aktardı. Örgütten kaçma arayışı içerisinde olanların korkmamaları, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini anlattı. Örgütün Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbirinin doğru olmadığını, devlet görevlilerinin kendisini çok sıcak karşıladıklarını, vermiş olduğu bu karar nedeniyle çok mutlu olduğunu beyan etmiştir."

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