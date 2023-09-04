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        Batman'da Umut Kervanı Vakfından öğrencilere kırtasiye yardımı

        Batman'da Umut Kervanı Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:38
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        Batman'da Umut Kervanı Vakfından öğrencilere kırtasiye yardımı
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        Umut Kervanı Vakfı Batman Şubesi Başkanı Nurettin Teymur, ihtiyaç sahiplerine birçok alanda yardımcı olduklarını ve yeni eğitim öğretim döneminde de yetim, depremzede ve ihtiyaç sahiplerine kırtasiye desteğinde bulunduklarını bildirdi.

        Bu sene depremzede ailelerin de yardımdan faydalanması için düzenleme yaptıklarını ifade eden Teymur, "Batman Umut Kervanı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da muhtaç ailelerimize yardımda bulunduk. Muhtaç, yetim ve depremzede ailelerimizden 500 çocuğumuza kırtasiye yardımı yaptık." dedi.

        Yeni eğitim öğretim yılında ihtiyaç duyulan temel kırtasiye ürünlerinden oluşan bir seti öğrencilere ulaştırdıklarını aktaran Teymur, destekler artıkça ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını gidermenin kolaylaşacağını belirtti.

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