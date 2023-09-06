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        Batman'da 138 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında 138 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:40
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        Batman'da 138 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "kasten adam yaralama" ve "karşılıksız çek vererek haksız kazanç sağlamak" gibi çeşitli suçlardan hakkında 138 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin (42) yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, adresini tespit ettikleri firari hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı.

        A.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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