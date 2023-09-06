Batman'da 138 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Batman'da hakkında 138 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 06.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:40
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "kasten adam yaralama" ve "karşılıksız çek vererek haksız kazanç sağlamak" gibi çeşitli suçlardan hakkında 138 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin (42) yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, adresini tespit ettikleri firari hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı.
A.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.