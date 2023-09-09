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        Milletvekili Ramanlı, kına gecesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan damadi ziyaret etti

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kına gecesinde silahlı saldırıya uğrayan damat Ahmet Erdem'i tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:16 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:33
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        Milletvekili Ramanlı, kına gecesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan damadi ziyaret etti
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        Ziyarette Erdem ile görüşen Ramanlı, yaşanan elim olaydan dolayı üzüntülerini dile getirerek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Erdem'in sağlık durumu ile ilgili de hastane doktorları ile yakınlarından bilgi alan Ramanlı, en kısa sürede iyileşip mutluluğunun tamama ermesi temennisinde bulundu.

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