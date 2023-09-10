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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Huzur Mahallesi'ni ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:47 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:47
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Huzur Mahallesi'ni ziyaret etti
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        AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve Merkez İlçe Başkanı Sabahattin Tural ile Huzur Mahallesi'ni ziyaret eden Nasıroğlu, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

        Nasıroğlu, Muhtar Vahdettin Adlığ'dan sorunlara ilişkin bilgi aldı.

        Nasıroğlu ve beraberindekiler Yalman ve Atay ailelerine ziyarette bulundu. Nasıroğlu, kendilerini samimiyetle karşılayan ev sahiplerine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.

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