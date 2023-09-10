Kaymakam İrmak, sınavlarda başarılı olan öğrencileri kabul etti
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İrmak, LGS ve YKS'de başarı elde eden öğrencilerle görüştü.
Giriş: 10.09.2023 - 11:51 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:51
Kaymakam İmrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tanrıverdi ve öğretmenler ve sınavlarda başarılı olan öğrencileri makamında kabul etti.
Öğretmen ve öğrenciler göreve yeni başlayan Kaymakam İmrak'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu, yeni görevinde başarılar dilediler.
Ziyarette, LGS'de başarı sağlayan Zehra Kavak'a dizüstü bilgisayar hediye edildi.