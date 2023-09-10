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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, okulları gezdi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:19 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:23
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, okulları gezdi
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        Milletvekili Nasıroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile TOBB Güzel Sanatlar Lisesi ve Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, Dijital Sektörde Ben de Varım Projesi (DSB) uygulama alanlarını inceledi.

        Nasıroğlu, ziyaretlerde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

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