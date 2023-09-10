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        Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı

        Batman'da kanser hastalarına hizmet verecek Radyasyon Onkolojisi Nükleer Tıp Görüntüleme binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 18:21 Güncelleme: 10.09.2023 - 18:32
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        Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı
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        Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi idare binasının yanında bulunan arsada, onkoloji servisi için ilk kazma vuruldu.

        Programda konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, sağlık alanında, ilde son yıllarda yapılan hizmetlerle yatak sayısının arttığını söyledi.

        Vali Canalp, şunları kaydetti:

        "Batman'da 2000 yılındaki yatak sayısı 271 iken bugün 1150'dir. Yani Batman'daki yatak kapasitemiz yüzde 420 artış göstermiştir. Bu reform başlamadan önce pratisyen hekim sayımız 74 iken, bugün 218'dir. Radyasyon onkolojisi hizmet binası bittiğinde hastalar artık Diyarbakır'a gitmek zorunda kalmayacak. Muş'tan, Bitlis'ten, Mardin'den, Tatvan'dan ve değişik illerden de hastalarımızı Batman'a kabul edebilir hale geleceğiz. Açılacak merkezimizle birlikte Batman artık sağlıkta da bölgesel bir merkez olma yolunda önemli bir adım atmış olacak."

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise temeli atılan 500 yataklı hastanenin inşaatının, hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

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