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        Batman'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

        Batman'da Kur'an Nesli Platformu temsilciliği tarafından "Hayat namazla güzeldir" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:13
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        Batman'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi
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        7-10 yaş grubu çocuklara 15 gün boyunca verilen namaz eğitiminin ardından Jıyan Parkı'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda ilahiler seslendirildi, tiyatro gösterimi yapıldı.

        Platformun tertip komitesi üyesi avukat Ahmet Cemil İptaş, yaptığı konuşmada, kent genelinde 7-10 yaş arası 3 bin 500 çocuğun namaz eğitimi aldığını söyledi.

        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın da katıldığı program okunan dualarla sona erdi.

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