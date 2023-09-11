Batman'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi
Batman'da Kur'an Nesli Platformu temsilciliği tarafından "Hayat namazla güzeldir" etkinliği yapıldı.
7-10 yaş grubu çocuklara 15 gün boyunca verilen namaz eğitiminin ardından Jıyan Parkı'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda ilahiler seslendirildi, tiyatro gösterimi yapıldı.
Platformun tertip komitesi üyesi avukat Ahmet Cemil İptaş, yaptığı konuşmada, kent genelinde 7-10 yaş arası 3 bin 500 çocuğun namaz eğitimi aldığını söyledi.
HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın da katıldığı program okunan dualarla sona erdi.