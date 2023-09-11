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        Batman Valisi Ekrem Canalp, yapımına başlanan millet bahçesiyle ilgili inceleme yaptı

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Balpınar beldesinde yapımına başlanan millet bahçesiyle ilgili incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:24 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:46
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, yapımına başlanan millet bahçesiyle ilgili inceleme yaptı
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        Vali Canalp beraberinde ve AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile millet bahçesinin yapılacağı 10 dönüm alanda inceleme yaptı, Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Hüseyin Geylani, alana, tüm bireylerin istifade edebileceği, beldeye değer katacak vizyon proje olan millet bahçesini kazandıracaklarını ifade ederek, millet bahçesinin hizmete açılmasıyla vatandaşların aileleriyle güzel vakit geçirecekleri çok nitelikli bir projenin hizmete sunulacağını belirtti.

        Milletvekili Nasıroğlu ise projenin şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, başarılı projeden dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Geylani'yi tebrik ettiğini söyledi.

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