Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

        Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:11 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren, bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Eylül'de tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 8 şüpheliyi yakaladı.

        Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 90 gram metamfetamin, 48 gram eroin, 6,58 gram bonzai, 5,31 gram toz esrar, 5 sentetik ecza, pompalı tüfek ve 12 kartuş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Kız öğrenciyi başından taşla yaralayan zanlılar tutuklandı!
        Kız öğrenciyi başından taşla yaralayan zanlılar tutuklandı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Down sendromlu çocukları ziya...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Down sendromlu çocukları ziya...
        Batman Valisi Ekrem Canalp, yapımına başlanan millet bahçesiyle ilgili ince...
        Batman Valisi Ekrem Canalp, yapımına başlanan millet bahçesiyle ilgili ince...
        Batman'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi
        Batman'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi
        Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı
        Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı
        Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, sağlık sorunları nedeniyle Batman Petr...
        Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, sağlık sorunları nedeniyle Batman Petr...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, okulları gezdi
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, okulları gezdi