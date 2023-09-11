Batman'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren, bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Eylül'de tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 8 şüpheliyi yakaladı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 90 gram metamfetamin, 48 gram eroin, 6,58 gram bonzai, 5,31 gram toz esrar, 5 sentetik ecza, pompalı tüfek ve 12 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.