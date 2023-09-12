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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:11
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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
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        Ramanlı Halk Eğitim Merkezi Batman İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Bilal Serik ile görüştü, düzenlenen kurslarla ilgili bilgi aldı.

        İşKur İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Ramanlı çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        AFAD İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Ramanlı, 6 Şubat'taki depremden etkilenen illerde il müdürlüğünün yürüttüğü çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

        Ramanlı, "Rabb'imden dileğim bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması. Millet olarak bu tür afetlere hazırlıklı olmamız lazım. En önemli desteğimiz ise AFAD." dedi.

        AFAD İl Müdürü Fevzi Bakır da yürütülen çalışmalarla ilgili Ramanlı'ya bilgi verdi.

        Tapu ve Kadastro İl müdürlüklerini de ziyaret eden Ramanlı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'ya ziyaretlerinde HÜDA PAR İl Başkanı Davut Şahin ve partililer de eşlik etti.

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