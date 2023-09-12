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        "Kur'an Kursu Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Batman'da yapıldı

        Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Kur'an Kursu Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Batman'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:05
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        "Kur'an Kursu Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Batman'da yapıldı
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        Bölgelerinde birinci olan 7 hafızın katıldığı final yarışması, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz'ın komisyon başkanlığında yapılan yarışmada jüri üyeleri ezber, tecvid bilgisi ve güzel okuma gibi kriterlere göre değerlendirme yaptı.

        Yarışmada, Ankara'dan Hanife Alara Uyar birinci, Kocaeli'den Rabia Bülbül ikinci, Elazığ'dan Zeynep Karabulut üçüncü oldu.

        Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı Yılmaz, bunun, kaybedeni olmayan bir yarışma olduğunu söyledi.

        İl Müftüsü Nihat Kök de Türkiye'nin dört bir yanında hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarının olduğunu, Batman'da da hafızlık eğitimi alan öğrencileri desteklediklerini belirtti.

        Yarışmanın Batman'da yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Kök, "Yarışmaya katılan, dereceye giren, giremeyen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, onlara başarılar diliyoruz. Velilerimize ve öğreticilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

        Yarışma sonunda öğrencilere ve onlara eğitim veren din görevlilerine çeşitli hediyeler verildi.

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