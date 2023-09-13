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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak öğrencilerle bir araya geldi

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:37 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:46
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak öğrencilerle bir araya geldi
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        Saklı İlkokulu'nu ziyaret eden İmrak, öğretmen ve öğrencilerle görüştü, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Sınıfları gezen İmrak, onların taleplerini dinledi.

        Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Mustafa Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tanrıverdi ve İlçe Emniyet Amiri Musa Furkan Özdemir de yer aldı.

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