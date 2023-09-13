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        Batman Üniversitesi öğrencileri eğitimleri sanal gerçeklik gözlüğüyle pekiştirecek

        Batman Üniversitesine hediye edilen 3 sanal gözlük, gastronomi, turizm ve rehberlik eğitimlerinde öğrencilerin kullanımına sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:46
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        Batman Üniversitesi öğrencileri eğitimleri sanal gerçeklik gözlüğüyle pekiştirecek
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        Güney Florida Üniversitesi, gerçekleştirilen işbirliği sonucu Batman Üniversitesine 3 adet sanal gözlük hediye etti.

        Batı Raman Kampüsündeki senato salonunda düzenlenen programda konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, eğitimde yeni teknolojileri uygulamaya gayret ettiklerini söyledi.

        Öğrencileri her alanda küresel ölçekteki yeniliklerle bir araya getirmek istediklerini dile getiren Demir, "Eğitimdeki son teknolojileri öğrencilerin istifadesine sunmak istiyoruz. 'Dünya öğrencisi' yetiştirebilmek gayretindeyiz. Bunda da büyük ölçüde başarılı olduğumuzu görmek, yeni çalışmalara daha büyük bir şevkle başlamamıza ön ayak oluyor." dedi.

        Güney Florida Üniversitesi Muma İşletme Fakültesi Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Dekanı Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu da Batman Üniversitesi ile işbirliği kapsamında yeni bir başlangıca imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Sanal gerçeklik uygulamalarıyla eğitimin farklı bir noktaya evrildiğini ve sanal gerçeklik gözlüklerinin eğitime büyük katkı sağlayacağını anlatan Çobanoğlu, "3 bizim, 3 de Batman Üniversitesinde olmak üzere 6 sanal gözlükle öğrencilerimizin hem gastronomi hem de rehberlik alanında eğitimlerini güçlendiren programları başlatmış bulunuyoruz. Bu vesileyle öğrencilerimiz hocalarından öğrendiklerini sanal gerçeklik ortamında da görerek eğitimlerini pekiştirecekler." diye konuştu.

        Programda daha sonra sanal gerçeklik gözlüklerinin gastronomi, turizm ve rehberlik eğitiminde nasıl kullanılacağı anlatıldı.

        Turizm eğitimi alan öğrenciler sanal gözlük sayesinde sanal mutfaklarda tecrübe sahibi olacak, dünyanın farklı turistik mekanlarını görme imkanı bulacak.

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