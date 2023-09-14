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        Batman'da "Mahalle Buluşmaları" programı düzenlendi

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Belde Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 10:47 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:47
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        Batman'da "Mahalle Buluşmaları" programı düzenlendi
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        Asrı Saadet Camisindeki taziyeevinde düzenlenen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp bu ziyaretlerin önemine değindi.

        Canalp, "Önümüzdeki iki ay içerisinde Batman'ın bütün köylerini ziyaret etmiş olacağız. Köylerimizi geziyoruz, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini kayıt altına alıyoruz. Köy ziyaretlerimizi bitirdikten sonra en baştan tekrar ziyaretler gerçekleştirerek taleplerin giderilmesi noktasında geri dönüşleri alacağız." dedi.

        Programda Belde Mahallesi Muhtarı Cihan Akburak ve vatandaşlar da mahalledeki sorunları iletti.

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