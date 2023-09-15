Batman'da iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Batman'da iş merkezinin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Batman'da iş merkezinin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan 9 katlı iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kentin birçok noktasından görülen yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İş merkezinde bulunanlar tahliye edilirken alevler yan binanın çatı katına sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.
Ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi.