Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Batman'da iş merkezinin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 21:43 Güncelleme: 15.09.2023 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da iş merkezinin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan 9 katlı iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kentin birçok noktasından görülen yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İş merkezinde bulunanlar tahliye edilirken alevler yan binanın çatı katına sıçradı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hasankeyf'teki köylerde kilitli parke taşı, içme suyu ve kanalizasyon çalış...
        Hasankeyf'teki köylerde kilitli parke taşı, içme suyu ve kanalizasyon çalış...
        Batman'da "Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri" düzenlendi
        Batman'da "Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri" düzenlendi
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, esnafı ziyaret etti
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, esnafı ziyaret etti
        Prof. Dr. Aziz Sancar: Google, hangi motivasyonla Nobel´e uzanan bir yolcul...
        Prof. Dr. Aziz Sancar: Google, hangi motivasyonla Nobel´e uzanan bir yolcul...
        Batman'da "Kırsal ve Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü" konferansı y...
        Batman'da "Kırsal ve Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü" konferansı y...
        Batman'da "Mahalle Buluşmaları" programı düzenlendi
        Batman'da "Mahalle Buluşmaları" programı düzenlendi