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        Batman Valisi Canalp Hasankeyf Kaymakamlığını ziyaret etti

        Batman Valisi Ekrem Canalp Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 10:09 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:09
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        Batman Valisi Canalp Hasankeyf Kaymakamlığını ziyaret etti
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        Batman Valisi Ekrem Canalp Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti.

        Göreve yeni başlayan Hasankeyf Kaymakamı İmrak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Canalp Kaymakamlık protokolü tarafından karşılandı.

        Kaymakamlık makamına geçen Canalp, merkez ve köylerde mevcut durum ve eksiklikler ile ilgili bilgi aldı.

        Canalp, İmrak'a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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