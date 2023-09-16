Hasankeyf'te aşevi açıldı
Hasankeyf ilçesinde kurulan aşevinde ilçe merkezi ve köylerde yaşayan 200 kişiye günlük sıcak yemek hizmeti veriliyor.
Giriş: 16.09.2023 - 10:12 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:12
Hasankeyf ilçesinde kurulan aşevinde ilçe merkezi ve köylerde yaşayan 200 kişiye günlük sıcak yemek hizmeti veriliyor.
Vali Ekrem Canalp'ın katkılarıyla Hasankeyf Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde aşevi hizmete girdi.
Aşevi, haftanın 6 günü, ilçe merkezi ve köylerde ihtiyaç sahibi 97 hanedeki toplam 200 vatandaşa sıcak yemek dağıtımı yapıyor.