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        Batman'da cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı

        Batman'da bir caminin inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 13:13 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:17
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        Batman'da cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı
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        Batman'da bir caminin inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

        Pazaryeri Mahallesi'nde yapımı süren cami inşaatında iskele çöktü.

        Olayda 4 işçi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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