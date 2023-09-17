Batman'da cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı
Batman'da bir caminin inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Giriş: 17.09.2023 - 13:13 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:17
Batman'da bir caminin inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Pazaryeri Mahallesi'nde yapımı süren cami inşaatında iskele çöktü.
Olayda 4 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.