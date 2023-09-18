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        Batman'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

        Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:50 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:54
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        Batman'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
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        Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, okulların açılmasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevresi ve servis araçlarında denetim yapıldı.

        527 personelden oluşan 112 ekip tarafından kent genelinde ve ilçelerde gerçekleştirilen uygulamada, 430 kişinin sorgusu yapıldı.

        Uygulama kapsamında, 135 okul ve çevresi, 35 internet ve oyun salonu, 10 metruk bina, 79 park ve bahçe kontrol edildi.

        89 okul servisi denetlenirken, 9 servise ise 9 bin 617 lira cezai işlem uygulandı.

        Ayrıca uygulama kapsamında dolandırıcılık suçundan 1 kişi gözaltına alındı.

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