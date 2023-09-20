"Sason'un İzdüşümü" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek

Sason Kaymakamlığı, "Sason'un İzdüşümü" konulu fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Sason Kaymakamı Murat Mete, yarışmayla ilçeye ait tarihi, coğrafi, kültürel zenginliklerin ruhunu en iyi yansıtan fotoğrafların yer almasının amaçlandığını söyledi.

Yarışma ile fotoğrafçılığı bir anlatım dili olarak özendirmeyi, yaşadıkları coğrafyayı bu dil ile daha iyi anlatmayı özümsemeyi hedeflediklerini aktaran Mete, ilk üç dereceyi elde eden yarışmacılara ödüller verileceğini belirtti.

Mete, yarışma kapsamında seçilecek en iyi ilk 20 fotoğrafın Sason'da 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde ilk kez yapılacak olan Bal Ceviz Çilek Festivalinde sergileneceğini kaydetti.​​​​​​​