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        "Sason'un İzdüşümü" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek

        Sason Kaymakamlığı, "Sason'un İzdüşümü" konulu fotoğraf yarışması düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 13:38 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:38
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        "Sason'un İzdüşümü" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek
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        Sason Kaymakamlığı, "Sason'un İzdüşümü" konulu fotoğraf yarışması düzenleyecek.

        Sason Kaymakamı Murat Mete, yarışmayla ilçeye ait tarihi, coğrafi, kültürel zenginliklerin ruhunu en iyi yansıtan fotoğrafların yer almasının amaçlandığını söyledi.

        Yarışma ile fotoğrafçılığı bir anlatım dili olarak özendirmeyi, yaşadıkları coğrafyayı bu dil ile daha iyi anlatmayı özümsemeyi hedeflediklerini aktaran Mete, ilk üç dereceyi elde eden yarışmacılara ödüller verileceğini belirtti.

        Mete, yarışma kapsamında seçilecek en iyi ilk 20 fotoğrafın Sason'da 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde ilk kez yapılacak olan Bal Ceviz Çilek Festivalinde sergileneceğini kaydetti.​​​​​​​

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