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        Batman'da 184 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında 184 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 19:55 Güncelleme: 25.09.2023 - 20:30
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        Batman'da 184 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Batman'da hakkında 184 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranma kaydı bulunan firari hükümlü D.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, bulunabileceği adreslere düzenlediği operasyonlarda hükümlüyü yakaladı.

        "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "iftira" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 184 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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