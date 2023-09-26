Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi Batman Eğitim Araştırma Hastanesi yakınlarında Ş.B. (38) silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Ş.B'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ş.B'nin cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.