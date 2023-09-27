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        DEVA Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci görevinden istifa etti.

        Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Batman İl Başkanı Melik Müjdeci görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 20:26 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:26
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        DEVA Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci görevinden istifa etti.
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        Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Batman İl Başkanı Melik Müjdeci görevinden istifa etti.

        Müjdeci yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3,5 yıl boyunca büyük bir özveri ve emekle sürdürdüğü DEVA Partisi Batman İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

        "Teşkilatımızla gece gündüz demeden partimizin adını ve logosunu kıymetli vatandaşlarımıza ulaştırmak, onların sorunlarına kulak vermek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla mesai mefhumu gözetmeden ciddi bir çaba ortaya koyduk ve dile getirdiğimiz konuların çözüme kavuşturulması ile Batman'ımıza katkı sunmaya çalıştık." ifadelerini kullanan Müjdeci, gerçekleştirdikleri ziyaretlerle vatandaşlarla sürekli bir araya geldiklerini belirtti.

        Müjdeci, şunları kaydetti:

        "Yaptığımız istişareler sonucu önümüzdeki kongre sürecinde teşkilatlarda görev almak isteyen arkadaşlarımıza yer açmak amacıyla istifa etme kararı almış bulunmaktayız. Görev alacak arkadaşlara başarılar dileriz. Benimle beraber yol yürüyen ve emek veren tüm yol arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim. Bir birey olarak memleketim ve ülkem için mücadelem ilelebet devam edecektir."

        Açıklamada, Melik Müjdeci'nin yanı sıra parti yönetiminden 25 kişinin ve DEVA Partisi Hasankeyf İlçe Başkanı'nın da görevinden istifa ettiği belirtildi.

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