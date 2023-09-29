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        Batman'da 8 kilo 40 gram skunk ele geçirildi

        Batman'da bir araçta 8 kilo 40 gram skunk ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:07 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:12
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        Batman'da 8 kilo 40 gram skunk ele geçirildi
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        Batman'da bir araçta 8 kilo 40 gram skunk ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda 19 Eylül'de ihbar üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 8 kilo 40 gram skunk ele geçirildi. Ekiplerce araçtaki şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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