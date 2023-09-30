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        Batman'da mahalle muhtarlarına eğitim verildi

        Batman'da İçişleri Bakanlığınca oluşturulan Muhtarlık Bilgi Sisteminin etkin kullanımı amacıyla mahalle muhtarlarına eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 09:51 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:51
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        Batman'da mahalle muhtarlarına eğitim verildi
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        Batman'da İçişleri Bakanlığınca oluşturulan Muhtarlık Bilgi Sisteminin etkin kullanımı amacıyla mahalle muhtarlarına eğitim verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentteki mahalle muhtarlarına İçişleri Bakanlığınca oluşturulan Muhtarlık Bilgi Sisteminin etkin kullanımı amacıyla eğitim verildiği bildirildi.

        Muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunabilmeleri ve sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde taleplerin sonuçlandırılması için eğitim verildiği aktarılan açıklamada, "Muhtar taleplerini takip etmek ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmak üzere Muhtar Bilgi Sistemi ve Vatandaş Başvuru Modülü hakkında İdare ve Denetim Müdür Vekili Süleyman Genç tarafından eğitim verildi." ifadesi kullanıldı.

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