Pist bakımı yapılan Batman Havalimanı'nda uçak seferlerine başlanacak Batman Havalimanı'nda yapılan pist bakımının ardından uçak seferlerine yarın başlanacak.

Batman Havalimanı'nda yapılan pist bakımının ardından uçak seferlerine yarın başlanacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Havalimanı'nın pist asfaltının yenilenmesi, pist üzerindeki işaretlemeler ile havalimanının genel bakım ve onarımdan geçirilmesi çalışmaları tamamlandı.

Havalimanının genel bakım ve onarımdan geçirilmesi çalışmaları 28 Eylül'de sona erdi. Temizlik ve sterilizasyon işleri sonrası Batman Havalimanı'ndan yarından itibaren uçak seferlerine başlanılacak.