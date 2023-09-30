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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Batman'da Mevlid-i Nebi programına katıldı

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Batman'da Mevlid-i Nebi programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:34
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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Batman'da Mevlid-i Nebi programına katıldı
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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Batman'da Mevlid-i Nebi programına katıldı.

        İşliyen, İl Müftülüğü tarafından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, katılımcılara "İman ve İstikamet" konulu konferans verdi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta konuşan İşliyen, Mevlid-i Nebi Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

        İşliyen, kursaktan geçen her bir lokmanın helal olmasının önemini anlatarak insanın iman edip dosdoğru olması gerektiğini söyledi.

        Dinin maddi bir menfaat elde etmek için yaşanmadığını kaydeden İşliyen, şöyle konuştu:

        "İstikamet sahibi olmayı, işlerimiz dünyada yolundan gitsin diye tercih etmiyoruz. Allah'ın razı olması, sevmesi ve beğenmesi için bunu yapıyoruz. Kalbi, kalbe sirayet edebilecek hastalıklardan korunmak lazım. Riyakarlık, kibir, kendini beğenme duygusu, gurur, hırs ve haset sirayet ederse perişan eder. İzzet ve şeref arıyorsa insan, izzet ve şeref Allah'ın katındadır. Allah severse sevdirir. Allah beğenirse beğendirir. Allah kalplere koymayı dilerse koyar. Ağızdan yalan çıkmayacak. Ağızdan, dilden iftira asla çıkmayacak. Kursaktan aşağıya haram lokma girmeyecek ki beden istikamet bulsun."

        Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Müftüsü Nihat Kök, ilçe müftüleri, imamlar ve Kur'an kursu hocaları ile hafızlık eğitimi alan öğrenciler katıldı.

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