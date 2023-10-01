AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu bazı ailelere ziyarette bulundu
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bazı aileleri evlerinde ziyaret etti.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bazı aileleri evlerinde ziyaret etti.
Nasıroğlu eşi Ayşe Nasıroğlu ile Seyitler Mahallesi'nde yaşayan iki aileye ziyarette bulundu.
Felçli 80 yaşındaki Mecit Sizer ile görüşen Nasıroğlu, Sizer'e hasta yatağı verilmesi için yetkililerle görüştü.
Daha sonra bir başka aileyi ziyaret eden Nasıroğlu, aile fertlerinin taleplerini dinledi.
Nasıroğlu, ailenin ortaokula giden kız çocuğunun bilgisayar talebini de karşıladı.