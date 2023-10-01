AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'ndan hastalara ziyaret AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Nasıroğlu, ziyaret ettiği hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta yakınlarıyla da sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Hastanede görevli personel ile de bir süre görüşen Nasıroğlu, personele hastalara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti.

Nasıroğlu'na ziyaretlerinde Başhekim Feyat Tunç da eşlik etti.