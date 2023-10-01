Diyarbakır'da kına gecesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan damat dünyaevine girdi

Diyarbakır'da kına gecesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan damat Ahmet E. (20) tedavisinin ardından Batman'da düzenlenen törenle evlendi.

Merkez Kayapınar ilçesi Gaziler Semti'nde 5 Eylül'de bir düğün salonunda düzenlenen kına töreninde gelinle salona girerken silahlı saldırı sonucu yaralanan damat Ahmet E'nin tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan Ahmet E. Batman'da gerçekleştirilen düğün töreninde F.A. ile dünyaevine girdi.

Düğün törenine, çiftin yakınlarının yanı sıra HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin ve damadın yakınları katıldı.

- Olay

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda 5 Eylül'de damat Ahmet E, gelinle salona girdiği sırada silahlı saldırıya uğramış, saldırıda damat ile seken kurşunların isabet ettiği E.K. isimli çocuk yaralanmıştı.

Ağır yaralanan damat yakınları tarafından özel bir hastaneye, çocuk da sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Polis ekiplerince yakalanan S.A. gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.