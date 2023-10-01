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        Batman'da Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali yapıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde bu yıl ilk kez Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 22:03 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:03
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        Batman'da Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali yapıldı
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        Batman'ın Sason ilçesinde bu yıl ilk kez Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali düzenlendi.

        Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteği, Sason Kaymakamlığı ve Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen festival kapsamında 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda etkinlikler düzenlendi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde halk oyunları gösterisi yapıldı, aşıklar, ozanlar atıştı.

        Sason balının açık attırma ile satışa sunulduğu festivalde, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali'nde konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinin geçmişte çok acılar çektiğini anımsattı.

        "Burası Sason. Burası çok acı çekti. Burası çok direndi. Ama burası asla vazgeçmedi. Bugün Sason’umuzda eğer biz festival yapabiliyorsak eğer biz bugün Batman'ımızın beş ilçesinin beşinde de el ele gönül gönüle verip festivaller düzenleyebiliyorsak bu geçmişte fedakarca mücadele etmiş aziz şehitlerimizin pahasınadır." diyen Canalp, tüm şehitlere rahmet diledi.

        Sason'da terör olmayınca ülkenin en kaliteli balının üretildiğini söyleyen Canalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sason demek eğer terör yoksa dünyanın da Türkiye'nin de rekor kalitede bal üretilebileceği yer demek. Eğer terör yoksa istihdam var demek, üretim var demek. İnşallah hepimiz el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz Batman’ımızı da Güneydoğu Anadolu'muzu da memleketimizin her köşesini de terörden arındırılmış güvenlik içerisinde üretimin, esenliğin olduğu iller, bölgeler haline getireceğiz.”

        Vali Canalp, konuşmaların ardından alanda kurulan ve yöresel lezzetlerin yer aldığı stantları gezdi.

        Festival kapsamında vatandaşlara bal, ceviz, cevizli sucuk ve danuk ikram edildi.

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