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        Batman Üniversitesinde 16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılıyor

        Batman Üniversitesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında 16 bin öğrencinin yemek ücreti, belediye tarafından karşılanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:22
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        Batman Üniversitesinde 16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılıyor
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        Batman Üniversitesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında 16 bin öğrencinin yemek ücreti, belediye tarafından karşılanıyor.

        Üniversitede yeni akademik dönemde öğrenciler dersbaşı yaptı.

        Batman Üniversitesi ve belediye işbirliğiyle hayata geçirilen uygulama kapsamında yaklaşık 16 bin öğrenci öğle yemeğini ücretsiz yemeye başladı.

        Rektör Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, öğle yemeklerinin tamamen ücretsiz olduğunu söyledi.

        Yapılan protokol ile öğrencilerin ödemesi gereken katkı payının Batman Belediyesi tarafından karşılandığını ifade eden Demir, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ücretsiz yemek sayesinde öğrenci bütçesine katkı sağlanmış olduğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu:

        "Bu uygulama eğitim ve öğretime çok olumlu yansıyor. Öğrencimizin kampüste vakit geçirmesini önemsiyoruz. Bunun için çeşitli sosyal faaliyetler ve imkanlar hazırladığımız gibi ücretsiz yemek de aynı zamanda öğrencilerimizin kampüse daha fazla gelmelerine olanak sağlıyor. Öğrencilerin kampüste daha fazla vakit geçirmesi sayesinde derse girme oranı ve kütüphane kullanımında artış söz konusu. Ödünç alınan kitap sayısında da artış gözlemliyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin devamsızlığı azalıyor. Bununla birlikte derslerine de iştirak etmiş oluyorlar. Derslere iştirak de not ortalamasına yansıyor."

        Öğrencilerden Sıla Yılmazer, ikinci sınıfta olduğunu ve öğle yemeğini ücretsiz yediklerini belirtti.

        Yemeğin ücretsiz olmasının öğrenciler için önemli olduğunu ifade eden Yılmazer, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçen yıl da ücretsizdi. Batman Üniversitesi öğrenci dostu bir üniversite. İki yıldır üniversitemizde ücretsiz yemek yiyoruz." dedi.

        Mehmet Ali Aşuk da üniversitedeki ilk gününde öğle yemeğini ücretsiz yediğini belirterek, katkı sunan herkese teşekkür etti.

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